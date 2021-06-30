Мужчину осудили на 15 лет за изнасилование мальчика в Кузбассе

В Кемеровской области перед судом предстал 31-летний уроженец Таджикистана, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный следком.

Изнасилование произошло осенью прошлого года. Мужчина заметил на улице 11-летнего мальчика и попросил помочь ему с сумками, после чего затащил в кусты и надругался над ним.

Добравшись до дома, ребенок рассказал о произошедшем матери, которая обратилась за помощью к правоохранителям.

Следующие 15 лет насильник проведет в колонии строгого режима.