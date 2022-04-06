Мужчину оштрафовали за приставания к пассажирке на борту самолета

Мужчина, летевший в самолете авиаперевозчика Emirates Airline из Дубая в Санкт-Петербург, получил штраф в размере 100 тысяч рублей за приставания к пассажирке. Об этом написали «Невские новости».

Как уточнили в объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, инцидент произошел 30 марта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил познакомиться с девушкой, но получил отказ. В отместку он схватил ее за руки и попытался ударить, но промахнулся.

После приземления самолета в аэропорту Пулково его задержали. На дебошира завели уголовное дело по статье «Хулиганство», однако после того, как обвиняемый извинился перед девушкой и возместил ей материальный ущерб, дело заменили на административное. Мужчине предстоит заплатить в пользу государства 200 тысяч рублей за процессуальные издержки.