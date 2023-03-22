Общество 22 марта 2023, 16:48 Мужчину оштрафовали за нападение на полицейских в Тюмени

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В Тюмени перед судом предстал местный житель, которого обвинили в нападении на двух сотрудников полиции. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой объединенную пресс-службу судебной системы региона.

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В январе этого года мужчину задержали за нарушение общественного порядка. Находясь в отделении полиции, он ударил двух стражей правопорядка кулаками и ногами. В ходе следствия обвиняемый раскаялся в содеянном и признал свою вину. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.