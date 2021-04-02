Мужчину оштрафовали за экстремистский материал в соцсети в Пензенской области

В Пензенской области оштрафовали 28-летнего местного жителя, который опубликовал в соцсети экстремистский материал. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным информагентства, кроме публикации экстремистского материала молодой человек демонстрировал нацистскую атрибутику. Отмечается, что у его публикаций был открытый доступ. За каждое нарушение мужчину оштрафовали на одну тысячу рублей.