Мужчину оштрафовали за дебош в Пулково

В Санкт-Петербурге перед судом предстал мужчина, который устроил дебош в аэропорту Пулково. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

В декабре прошлого года пьяного мужчину не пустили на борт самолета, который летел в Доминикану. Он начал ругаться матом и махать руками, после чего кинул в бортпроводника пакет, в котором оказались бутылки с лимонадом и виски. В результате член экипажа получил легкий вред. Суд оштрафовал дебошира на 20 тысяч рублей.