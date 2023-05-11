Общество 11 мая 2023, 17:22 Мужчину обвинили в заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва на Кубани

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В Краснодарском крае скамья подсудимых ожидает 46-летнего мужчину, которого обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве сообщили, что пьяный мужчина позвонил в экстренные службы и рассказал, что существует угроза взрыва одного из зданий в станице Канеловская. Проверка выявила, что его сообщение оказалось ложным. Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд.