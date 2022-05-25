Мужчину обвинили в уклонении от уплаты таможенных платежей в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в уклонении от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что мужчина вместе в сообщником ввез в РФ яхту для личного пользования. При этом он предоставил в таможенный орган ложные сведения.

«Данные действия повлекли уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 15 миллионов рублей», — добавили в прокуратуре.

По данным издания, мужчина возместил нанесенный ущерб во время расследования. Уголовное дело передали в суд.