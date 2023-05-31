Общество 31 мая 2023, 18:00 Мужчину обвинили в угрозе убийством в Петербурге

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В Санкт-Петербурге скамья подсудимых ждет 41-летнего местного жителя, которого обвинили в угрозе убийством и посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.

По данным издания, пьяный обвиняемый угрожал убийством своей несовершенолетней дочери, удерживая ее насильно в одной из квартир на бульваре Трудящихся. Соседей обеспокоил громкий шум, доносившийся оттуда, и они вызвали полицейских. Прибывшие на место правоохранители потребовали открыть квартиру, однако мужчина выстрелил из ружья по двери. Ему не удалось никого ранить, поскольку стражи правопорядка вовремя укрылись за стеной. Позднее они вскрыли дверь и задержали стрелявшего.