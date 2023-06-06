Общество 06 июня 2023, 18:58 Мужчину обвинили в убийстве матери в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге скамья подсудимых ждет местного жителя, которого обвинили в убийстве 92-летней матери. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным информагентства, убийство произошло зимой прошлого года. «Народные новости» написали, что обвиняемый прибил пожилую женщину к полу, после чего забил ее молотком до смерти. Уголовное дело рассмотрит Свердловский областной суд.