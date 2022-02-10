Мужчину обвинили в убийстве 11-летней давности в Ленинградской обаласти

В Ленинградской области осудят мужчину, которого обвинили в убийстве, произошедшем 11 лет назад. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в 2010 году на территории региона. Следствие предполагает, что подозреваемый увез знакомого в одно из областных лесничеств, где прирезал его серпом. Труп он выкинул в реку. Отмечается, что уголовное дело передано в суд, несмотря на то, что тело убитого еще не нашли.

«Следователями собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.