Общество 11 апреля 2023, 19:05 Мужчину обвинили в разбойном нападении в Тюмени

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В Тюмени под подозрение в разбойном нападении на букмекерскую контору попал уроженец Дагестана. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Правоохранители предполагают, что в конце прошлого года подозреваемый в маске черного цвета потребовал денег от кассирши в букмекерской конторе. Он облил пол и стены помещения легковоспламеняющейся жидкостью и пригрозил поджечь его. Кроме того, в какой-то момент он направил на женщину предмет, похожий на пистолет. Она не стала оказывать сопротивления и спряталась в подсобке. Через какое-то время нападавший скрылся.

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Теперь он может провести за решеткой до 10 лет.