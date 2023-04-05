Общество 05 апреля 2023, 21:29 Мужчину обвинили в применении насилия в отношении полицейского на Кубани

Читать 360tv в

В Краснодарском крае скамья подсудимых ожидает 25-летнего местного жителя, которого обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

В ведомстве сообщили, что обвиняемый за рулем ВАЗ-2111 попытался скрыться от полицейских и сбил одного из них, после чего проволок его по дороге более 20 метров. Стражу правопорядка удалось задержать нарушителя. Медосвидетельствование показало, что молодой человек был пьян.