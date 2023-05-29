Общество 29 мая 2023, 21:46 Мужчину обвинили в подделке документов на Кубани

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В Краснодарском крае перед судом предстанет 38-летний житель Москвы, которого обвинили в подделке автомобильных номеров и удостоверения полицейского. Об этом сообщил «Царьград».

Автоинспектора задержали мужчину в Анапе. Выяснилосьь, что на его машине был установлен фальшивый госномер. При осмотре правоохранители нашли в салоне еще несколько подложных госномеров. Кроме того, удостоверение сотрудника полиции, предоставленное мужчиной, оказалось поддельным. Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд.