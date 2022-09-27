Мужчину обвинили в краже велосипеда в Ленобласти | 360°

Общество 27 сентября 2022, 22:24 Поделиться Telegram

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Viber Мужчину обвинили в краже велосипеда в Ленобласти

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В Ленинградской области перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в краже. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Следствие предполагает, что в марте 2022 года обвиняемый украл велосипед, который оставил местный студент на велопарковке около одного из домов на проспекте Науки.

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Нанесенный ущерб оценили в 55 тысяч рублей. Уголовное дело передали в суд.

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