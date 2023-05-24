24 мая 2023, 17:52
Мужчину обвинили в контрабанде наркотиков на Кубани
В Краснодарском крае перед судом предстанет 31-летний уроженец Средней Азии, которого обвинили в контрабанде запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.
Согласно основной версии, обвиняемый организовал преступную группу, которая сбывала героин на территории Кубани и переправляла его в Адыгею. Правоохранителям удалось изъять свыше полутора килограмма героина. Уголовное дело передано в суд.
Наркотики
Суд
Реклама
Реклама