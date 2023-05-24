Общество 24 мая 2023, 17:52 Мужчину обвинили в контрабанде наркотиков на Кубани

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В Краснодарском крае перед судом предстанет 31-летний уроженец Средней Азии, которого обвинили в контрабанде запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Согласно основной версии, обвиняемый организовал преступную группу, которая сбывала героин на территории Кубани и переправляла его в Адыгею. Правоохранителям удалось изъять свыше полутора килограмма героина. Уголовное дело передано в суд.