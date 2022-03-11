Мужчину, напавшего на полицейского, осудили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге отправили под стражу 26-летнего мужчину, который во время несанкционированной акции 6 марта на улице Пирогова оказал сопротивление сотруднику полиции. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчина пробудет в заключении до 5 мая 2022 года. Ранее он уже привлекался к ответственности за участие в незаконных акциях.

Во время суда задержанный подчеркнул, что осознал свою вину и готов возместить ущерб.