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    11 марта 2022, 13:28

    Мужчину, напавшего на полицейского, осудили в Санкт-Петербурге

    Оксана Лавнюженко

    В Санкт-Петербурге отправили под стражу 26-летнего мужчину, который во время несанкционированной акции 6 марта на улице Пирогова оказал сопротивление сотруднику полиции. Об этом написали «Невские новости».

    Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчина пробудет в заключении до 5 мая 2022 года. Ранее он уже привлекался к ответственности за участие в незаконных акциях.

    Во время суда задержанный подчеркнул, что осознал свою вину и готов возместить ущерб.