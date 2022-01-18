Мужчину, находящегося в федеральном розыске, задержали в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска Главка Санкт-Петербурга задержали на улице Генерала Кравченко 36-летнего уроженца Уфы, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Мужчина подозревается в преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотиков. На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

По данным следствия, подозреваемый продавал наркотические вещества через тайники в информационно-коммуникационных сетях. Его доставили в отдел полиции Красносельского района.