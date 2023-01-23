Общество 23 января 2023, 13:21 Школы Железногорска усилили охрану после сообщений о вооруженном прохожем Мэрия Железногорска: школы усилили охрану после данных о вооруженном мужчине

Читать 360tv в

Детские сады и школы Железногорска Красноярского края усилили охрану из-за сообщений о вооруженном мужчине. Об этом заявили в пресс-службе мэрии города.

«Образовательные учреждения закрывают свою территорию. Изменения в режиме прохода на территорию связаны с усилением антитеррористического режима с целью усиления безопасного пребывания детей в детских садах и школах», — сказано в сообщении.

Реклама

Представители мэрии объяснили, что в единую диспетчерскую службы позвонил местный житель и рассказал об идущем по улице человеке, предположительно, с оружием в руках.

Реклама

Telegram-канал Kras Mash написал, что неизвестного видели недалеко от школы № 101. По предварительным данным, в руках у него может быть карабин «Сайга» или другое подобное ружье. Полиция начала поиски мужчины. Мэрия уточнила, что рядом с образовательными учреждениями выставили дополнительную охрану.