23 января 2023, 13:21
Школы Железногорска усилили охрану после сообщений о вооруженном прохожем
Мэрия Железногорска: школы усилили охрану после данных о вооруженном мужчине
Детские сады и школы Железногорска Красноярского края усилили охрану из-за сообщений о вооруженном мужчине. Об этом заявили в пресс-службе мэрии города.
«Образовательные учреждения закрывают свою территорию. Изменения в режиме прохода на территорию связаны с усилением антитеррористического режима с целью усиления безопасного пребывания детей в детских садах и школах», — сказано в сообщении.
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Представители мэрии объяснили, что в единую диспетчерскую службы позвонил местный житель и рассказал об идущем по улице человеке, предположительно, с оружием в руках.
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Telegram-канал Kras Mash написал, что неизвестного видели недалеко от школы № 101. По предварительным данным, в руках у него может быть карабин «Сайга» или другое подобное ружье. Полиция начала поиски мужчины. Мэрия уточнила, что рядом с образовательными учреждениями выставили дополнительную охрану.
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