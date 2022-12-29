Общество 29 декабря 2022, 14:32 Мужчину лишили свободы за неуплату долга по алиментам в ХМАО

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Местный житель Нягани Ханты-Мансийского автономного округа отправится отбывать наказание за неуплату долга по алиментам в колонию общего режима. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда Нягани.

Общая задолженность по алиментам на двоих детей составила более 800 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полгода.

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Отмечается, что ранее подсудимый неоднократно привлекался к административной ответственности.

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