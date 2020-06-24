Мужчину, который приставал к прохожим, до смерти избили в Свердловской области
Жители города Асбест в Свердловской области избили пьяного мужчину, который приставал к прохожим, в том числе к детям. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых.
Он уточнил, что «мужчину с места происшествия доставили в больницу, однако травма оказалась несовместимой с жизнью».
«Подозреваемого сотрудники полиции территориального ОВД установили и задержали по горячим следам», — заключил Горелых.