Мужчину, который переоделся в заключенного и отсидел за него в СИЗО, осудили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону осудили мужчину, который поменялся одеждой с заключенным СИЗО и остался отбывать срок вместо него. Он смог пройти на территорию изолятора по поддельным документам адвоката.

Об этом сообщило «МБХ медиа», которое обнаружило эту информацию в картотеке Октябрьского суда города.

В пресс-службе суда изданию рассказали, что осудили жителя Волгограда Антона Давкова. Он смог пройти в СИЗО № 5 Ростова-на-Дону по поддельному удостоверению адвоката, где обменялся одеждой с арестантом и занял его место.

«Приговор обвинительный. Два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — отметили в пресс-службе.

Волгоградца признали виновным сразу по трем статьям: в подделке документов, пособничестве и побеге из мест лишения свободы. В общей сложности по этим статьям Давкову грозило до четырех лет колонии. Приговор вступил в силу 2 ноября.

Давков помог сбежать заключенному Александру Погребнякову, который отбывал срок за кражу в СИЗО № 5 Ростова-на-Дону. Он смог покинуть изолятор в апреле, однако вскоре его поймали. Правоохранители провели проверку и выяснили, что под данными Погребнякова в СИЗО содержался Давков.

Он рассказал, что 3 февраля пришел к Погребнякову с поддельным удостоверением адвоката и обговорил с ним план побега. На следующий день он снова воспользовался этим документом и без проблем пришел к «подзащитному». Пока никто не смотрел, Давков поменялся с арестантом одеждой, а также отдал ему свои парик и очки. В результате Погребняков беспрепятственно покинул территорию изолятора, а Давков остался отбывать наказание вместо него.