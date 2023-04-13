Общество 13 апреля 2023, 18:38 Мужчину, который ездил в метро с удавом, начали искать в Петербурге

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В Петербурге ищут молодого человека, которого заметили в метро с удавом. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Видео молодого мужчины со змеей появилось в социальных сетях. В ведомстве просят всех, кто узнал человека с записи, сообщить о нем по телефону. Кроме того, готовится запрос в правоохранительные органы.

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«Императорский удав занесен в приложение II к перечню видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Кроме того, животное находится в перечне видов, запрещенных к содержанию», — подчеркнули в Росприроднадзоре.

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