29 декабря 2022, 13:12
Мужчину из Нижегородской области задержали по подозрению в мошенничестве при оформлении кредитов
Сотрудники уголовного розыска в Ленинградской области задержали жителя Нижегородской области, который подозревается в мошеннических операциях, связанных с оформлением кредитов. Об этом написал сайт «Новгород.ру».
Летом 2022 года мужчина оформила два кредита через мобильное приложение на общую сумму в 40 тысяч рублей, указав при этом ложную информацию о месте работы. В действительности же к тому времени он не работал несколько месяцев, сообщило ИА Nation News.
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После того, как деньги были получены, нижегородец перестал выплачивать кредиты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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Мошенничество
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