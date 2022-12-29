Общество 29 декабря 2022, 13:12 Мужчину из Нижегородской области задержали по подозрению в мошенничестве при оформлении кредитов

Читать 360tv в

Сотрудники уголовного розыска в Ленинградской области задержали жителя Нижегородской области, который подозревается в мошеннических операциях, связанных с оформлением кредитов. Об этом написал сайт «Новгород.ру».

Летом 2022 года мужчина оформила два кредита через мобильное приложение на общую сумму в 40 тысяч рублей, указав при этом ложную информацию о месте работы. В действительности же к тому времени он не работал несколько месяцев, сообщило ИА Nation News.

Реклама

После того, как деньги были получены, нижегородец перестал выплачивать кредиты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Реклама