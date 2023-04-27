Общество 27 апреля 2023, 14:26 Мужчину будут судить в Башкирии за оскорбление чиновницы

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В Башкирии пройдет суд над жителем Ермекеевского района, который в начале года оскорбил чиновницу. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Во время визита главы сельского поселения в дом к мужчине, он оскорбил ее нецензурной бранью в присутствии других людей. В момент разговора с чиновницей местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Сообщается, что глава поселения навещала дом мужчины, поскольку его многодетная семья состоит на учете из-за тяжелой жизненной ситуации на фоне злоупотребления спиртным.