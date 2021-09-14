Мужчину арестовали за пьяную езду на электросамокате в Ростове-на-Дону

Пойманный пьяным на улицах Ростова-на Дону водитель электросамоката проведет 10 суток под арестом по решению суда. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Пьяного самокатчика заметил полицейский патруль на улице Московской. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Его доставили в дежурную часть и составили протокол в связи с отказом от медосвидетельствования. Суд отправил задержанного под арест на 10 суток.