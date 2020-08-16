Мужчину арестовали в Сочи за жонглирование ребенком. У главы семейства обнаружилось нечто интересное

«На законное требование пройти к служебному автомобилю для доставления в отдел полиции они ответили категорическим отказом, оказав физическое сопротивление», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины и женщины составлен административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По решению суда их отправили под арест на 10 суток.

По неподтвержденным данным, у пары найдена марихуана.

«У них было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно, марихуана, и приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения темно-коричневого цвета», — добавили в ведомстве.

Двухмесячная девочка лежит в больнице. Жизни и здоровью младенца ничего не угрожает.

Ранее в Instagram появилось видео, на котором мужчина сидит на стуле в лесу в Сочи и держит за ногу младенца. Он размахивает ребенком, как куклой, и посвистывает. Полицейские установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Также стражи порядка установили местонахождение родителей и ребенка — они жили в палатке в лесу.

Пара приехала в Сочи в первом полугодии 2020 года, в конце июне родился ребенок.

Мужчина позже объяснил свое поведение. Он сравнил детей с маленькими обезьянами. Родитель считает, что им нужно давать возможность двигаться — быть «на шарнирах».