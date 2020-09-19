Мужчине из Рыбинска предъявили обвинение в убийстве двух девочек

Мужчине предъявлено обвинение по трем статьям: «Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера».

Следователи и криминалисты Следственного комитета продолжают собирать и закреплять доказательственную базу. Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. По указанию главы СК России Александра Бастрыкина продолжается работа по оценке деятельности органов правопорядка, которые должны были контролировать поведение Молчанова и проводить с ним профилактические мероприятия.

Перед этим Рыбинский городской суд получил ходатайство следствия об аресте Молчанова, его заключат под стражу. Об этом рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, ее процитировало РИА «Новости».

«В Рыбинский городской суд Ярославской области поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Виталия Молчанова меры пресечения в виде заключения под стражу. Пока время начала заседания не определено», — отметила она.

Козлова предположила, что заседание будет закрытым. В основе уголовного дела лежит «совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних».

Полицейские задержали Молчанова 18 сентября в Рыбинске. Мужчина сразу признался в убийстве. После его доставили на допрос к следователю, где он еще раз подтвердил, что замешан в расправе над девочками.

В одной из квартир в Рыбинске обнаружили тела двух убитых девочек. Они были сестрами и приехали к Молчанову вместе с мамой, которая познакомилась с обвиняемым в интернете. По данным предварительного следствия, перед расправой девочек изнасиловали. Подозрение сразу пало на Молчанова, он уже был судим за особо тяжкие преступления. На странице в соцсети мужчины опубликовано много шуток про смерть, писала «Политика Сегодня». Молчанова нашли через три дня после преступления.