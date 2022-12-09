Общество 09 декабря 2022, 17:17 Мужчине из Петербурга вынесли наказание за вымогательство денег у пожилой матери

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В Петербурге суд вынес наказание жителю Красносельского района, который вымогал деньги у своей 74-летней матери. Об этом написал «Патрульный Петербурга» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Следствие установило, что 9 октября 2021 года мужчина потребовал у своей матери более одного миллиона рублей за проданный земельный участок. После того, как женщина отказалась давать ему деньги, он нанес ей несколько ударов руками в область головы.

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Петербуржца признали виновным и обязали его провести три года в исправительной колонии строгого режима.

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