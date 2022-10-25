Мужчине из Кировской области назначили год тюремного срока за дачу ложных показаний | 360°

Общество 25 октября 2022, 13:25 Мужчине из Кировской области назначили год тюремного срока за дачу ложных показаний

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Суд Кировской области вынес приговор в отношении местного жителя, который дал ложные показания, защищая своего друга. Об этом написал сайт Newsler.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Мужчина соврал по поводу своего приятеля, пожелавшего избежать наказания за езду на машине в пьяном виде, сообщило ИА Nation News.

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Заступника приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Известно, что ранее он был судим за кражу.

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