Мужчинам рассказали, какие цветы нельзя дарить на 8 Марта

При выборе букета важно избегать цветов, которые сильно пахнут, потому что у человека, которому он предназначается, может быть аллергия на цветочную пыльцу. В такой ситуации опаснее всего мимоза и лилии.

Об этом Ura.ru рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Сегодня многие люди имеют аллергию на цветочную пыльцу. Поэтому, если вы не знаете подробностей о здоровье человека, лучше выбирать варианты без сильного запаха. Самые неудачные — лилии и мимоза, они имеют ярко выраженный запах, вызывающий раздражение у аллергиков», — отметила она.

Флорист уточнила, что самыми безопасными для аллергиков цветами являются тюльпаны. Кроме того, отлично подходит амариллис, который внешне похож на лилию. Оба этих цветка не имеют сильного запаха.

При этом аллерголог-иммунолог Дмитрий Якубов в беседе с Ura.ru не согласился с мнением флориста. Он отметил, что цветы, которые продаются в букетах, не способны спровоцировать аллергию.

«Аллергию вызывает пыльца растений, а у таких цветов пыльцы особо нет, так как они опыляются насекомыми», — пояснил он.

Специалист добавил, что аллергические реакции на такие букеты бывают очень редко, поэтому нет никаких специальных рекомендаций по выбору цветов.