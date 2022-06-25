Мужчина засудил Sony за отключение PlayStation Store

Россиянин обратился в суд из‑за отключения на территории России официального онлайн-магазина PlayStation Store. Дело он выиграл, и Петушинский районный суд Владимирской области обязал АО «Сони Электроникс» (официальный импортер продукции Sony в России) заменить консоль в течение недели, и выплачивать по 500 рублей за каждый день просрочки.

Истцом выступил владелец PlayStation 5 Digital Edition, в которой нет дисковода, указано на сайте Право.ru. Это значит, что игры можно установить только при подключению к PlayStation Store. Но несколько месяцев назад Sony ограничила работу сервиса в России, а значит невозможно использовать по прямому назначению устройство без дисковода.

Истец потребовал от АО «Сони Электроникс» заменить консоль на устройство с дисководом, которая стоит дороже. Но заменить товар ответчик не может. В итоге суд обязал компанию заменить консоль истца на «рабочую» в течение недели, в противном случае компания будет выплачивать по 500 рублей за каждый день просрочки.

В этом решении суда есть вполне понятная логика, отметил в комментарии «360» адвокат Правового центра «Человек и закон» Вячеслав Лоскутов.

Посудите сами, зачем мне стакан лимонада, если в нем нет лимонада. Товар должен быть пригоден для использования по существу Вячеслав Лоскутов

Производитель, или продавец обязаны обеспечить возможность использования этого товара по существу, на протяжении всего срока службы, который по общему правилу составляет 10 лет, объяснил адвокат.

Если введены санкции, введены односторонние изменения в возможность использования этого товара, то потребитель совершенно справедливо может потребовать выплаты или компенсации, или расторжение договора купли-продажи, или замену товара Вячеслав Лоскутов

Причем выбор способа защиты права принадлежит именно потребителю, отметил Лоскутов. Исполнение решения суда на территории России обеспечивается определенными механизмами, в данном случае судебным штрафом. При этом, как объяснил адвокат, суд в праве установить штраф в том размере, в котором считает соразмерным.