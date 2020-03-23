Патрульного МВД убили в Волгограде. По информации СМИ, на полицейского напал мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

На патрульного напали возле здания местного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) на улице Земляки около 14:00. По предварительным данным, нападавший был вооружен ножом.

По информации Рен ТВ, патрульный вмешался в конфликт между мужчиной и женщиной. В этот момент скандаливший мужчина и достал нож. Сотрудник постовой службы скончался на месте. Нападавшего задержали.