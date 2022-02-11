Мужчина задержан за попытку провезти 10 блоков сигарет в Финляндию

Сотрудники Выборгской таможни задержали мужчину, который пытался провезти 100 пачек сигарет в Финляндию. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

«Десять блоков сигарет торговой марки L&M были обнаружены после демонтажа пластиковой панели в автомобиле Renault, следовавшем из Российской Федерации в Финляндию», — уточнили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что вез сигареты для личного использования. Чтобы лишнее не изъяли, он решил их спрятать. Теперь ему придется платить штраф.