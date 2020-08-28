Мужчина заблудился в лесу в Курганской области

Житель села Большое Дубровное ушел в лес 23 августа и не вернулся. Последний раз мужчина разговаривал с матерью по телефону 25 августа.

О его пропаже в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области сообщили 27 августа.

Мужчину пока не нашли. Пока идут поиски, в здании Дубровинского сельского совета организован временный оперативный штаб.

Заблудившегося ищут пожарные-спасатели, полицейские и волонтеры. К поисково-спасательной операции присоединились 18 человек и шесть единиц техники.