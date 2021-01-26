Мужчина выиграл миллион рублей в лотерею в Крыму

«Мы смотрели прямой эфир новогоднего розыгрыша в гостях. Я записывал номера бочонков на листок, потому что свои билеты оставил дома. Когда вернулись, сверили числа. Мы так обрадовались результатам, словами не передать», — поделился мужчина.

По данным сайта «Дни.ру», в первую очередь он рассказал о выигрыше родителям. Его отец — поклонник лотерей и очень обрадовался за сына.