Мужчина выиграл миллион рублей в лотерею в Крыму
Житель Севастополя выиграл один миллион рублей в лотерею. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Спортлото».
«Мы смотрели прямой эфир новогоднего розыгрыша в гостях. Я записывал номера бочонков на листок, потому что свои билеты оставил дома. Когда вернулись, сверили числа. Мы так обрадовались результатам, словами не передать», — поделился мужчина.
По данным сайта «Дни.ру», в первую очередь он рассказал о выигрыше родителям. Его отец — поклонник лотерей и очень обрадовался за сына.