Общество 26 февраля 2023, 16:31 Мужчина в Сочи несколько дней закапывал море Житель Сочи попытался закопать море Соцсети

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Житель Сочи в течение нескольких дней пытался отодвинуть подальше береговую линию. Кадры опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

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На них видно, как неизвестный примеряет на себя роль иранского царя Ксеркса, который наказал море ударами плетей. Однако житель Сочи оказался более снисходительным и всего лишь пытался закопать водоем или спасти город от водоема, отодвинув подальше береговую линию.

Судя по кадрам, сначала неизвестный использовал ручной труд. Однако на другом ролике видно, что мужчина пригнал небольшой экскаватор.

В комментариях к видео люди делились догадками о реальной цели местного Ксеркса. Один из зрителей предположил, что мужчина решил построить сухопутную дорогу для побега в Турцию. Несколько других комментаторов решили, что главному герою этих роликов нужна медпомощь.