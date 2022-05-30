Мужчина в платье и колготках «охотился» на педофила в Кузбассе

Пьяного мужчину в платье и колготках поймали во время «охоты на педофила» в Киселевске. Местные жители приняли его за преступника, но тот объяснил, что переоделся как раз для того, чтобы поймать извращенца. Об этом написало РИА «Новости».

Видео с побитым мужчиной, одетым в красное женское платье, появилось в социальных сетях. На кадрах показано, как несколько человек не позволяют ему уйти. Подозрительный горожанин заверил своих поимщиков, что он с ними заодно. Мужчина объяснил, что специально выбрал такой наряд, потому что сам искал педофила и рассчитывал «поймать извращенца на живца».

Мужчина оказался похож на подозреваемого в педофилии, ориентировки на которого распространяли в Кузбассе ранее, сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Он утверждает, что надел женское, сделал грудь из воздушных шариков и пошел ловить педофила на живца. Он так объясняет произошедшее», — рассказал собеседник агентства.

Предполагали, что задержанного могли избить, но сам он сказал, что напился и упал.

Ранее в Госдуме выступили против отмены моратория на смертную казнь для педофилов-убийц, сообщал RT.