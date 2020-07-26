Мужчина в Москве на скорости выпрыгнул из багажника авто. Видео

Мужчина выпрыгнул на дорогу из багажника машины прямо во время движения. Это случилось на Третьем транспортном кольце в Москве, пишут СМИ. Момент происшествия зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

На опубликованной телеканалом РЕН ТВ записи видно, что белая легковушка ехала с открытым багажником. Из него на дорогу выпрыгивает мужчина, которому потом пытаются помочь остановившиеся водители.

По информации канала, вечером 24 июля трое мужчин подошли на улице Мусы Джалиля к гражданину и его приятелю. Они начали угрожать насилием, а затем избили мужчин. Нападавшие потребовали отдать им 60 тысяч рублей за аренду машины.

После этого избитых жителей засунули в багажник KIA Optima и куда-то повезли. Мужчинам удалось открыть изнутри багажник, но выскочить успел только один из них. После падения он потерял создание, поэтому его отправили в больницу для оказания медицинской помощи. У пострадавшего был перелом черепа, а также большое количество ссадин и ушибов. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.