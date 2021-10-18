Мужчина в футболке «Я дагестанец» раздал женщинам цветы в метро Москвы

Мужчина в футболке с надписью «Я — дагестанец! Нет плохой нации» раздал женщинам цветы в московском метро. Автор акции Мухаммад Магомедов таким образом хотел показать, что они могут «любить, дружить и жить в гармонии», сообщил Telegram-канал Shot.

Магомедов заявил, что многие просят его дать интервью и приглашать на разные мероприятия, но он не ищет славы и признания. Мужчина рассказал, что он не блогер и не публичная личность. Мухаммад работает экономистом. Он провел акцию в подземке, чтобы показать людям: дагестанцы могут дружить и жить в гармонии.

«Прилетает много комментариев, зачем, типа, оправдываться перед кем-то своим дешевым поступком! Нас всегда учили на зло отвечать добром!» — сказал он.

Дагестанец отметил, что какой бы поступок ты ни совершил, хороший или плохой, всегда найдутся люди, которые осудят.

«Ни на кого не обижаюсь, всех люблю, принимаю и понимаю», — заявил мужчина.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов ранее объяснил свою шутку про избиение пассажира в московском метро, на которого напали три дагестанца. Нурмагомедов заявил, что его шутка была адресована только Конору Макгрегору, а напавших он назвал «больными людьми».