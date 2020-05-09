Мужчина устроил одиночный «Бессмертный полк» в Саратове. А надо было сидеть дома

Мужчина прошелся по скверу на улице Рахова. В руках он нес три портрета участников Великой Отечественной войны.

Хотя ранее местные власти призывали горожан не выходит из дома без веской причины и присоединиться к акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Для этого нужно было размещать в соцсетях фотографии родственников, участвовавших в ВОВ. Кроме того, чиновники предлагали выставлять в окнах или на балконах фотографии участников военных лет.

Жители Саратова вправе посетить 9 мая мемориалы и захоронения солдат, если будут соблюдать меры противоэпидемической безопасности.

В 2020 году «Бессмертный полк» проходит онлайн из-за распространения нового коронавируса. Фотографии ветеранов войны транслируются онлайн в соцсетях, на федеральных телеканалах и медиаэкранах по всей стране. А жители многоэтажек по всей Московской области вышли на балконы с портретами своих родных и близких — участниками ВОВ.