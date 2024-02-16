Общество 16 февраля 2024, 14:44 Мужчина устроил дебош на станции метро «Марьино» в Москве Мужчина разбил стенд и прошелся по рельсам на станции метро «Марьино» в Москве

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Прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль привлечение 45-летнего мужчины к уголовной ответственности за нарушение общественного порядка в метро. Он гулял по рельсам и разбил информационный стенд и окно в поезде, сообщила пресс-служба столичного ведомства.

В прокуратуре отметили, что злоумышленник специально разбил информационный стенд на станции метро «Марьино», а позже и окно электропоезда. После этого мужчина спустился на пути и начал ходить по рельсам.

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Стражи правопорядка задержали нарушителя. Прокуратура проконтролирует возмещение причиненного преступными действия ущерба.

«Ни один факт совершения противоправных действий на территории московского метрополитена не останется без должной правовой оценки», — предупредили в ведомстве.

Ранее в Москве мужчина разбил створку турникета на станции метро «Коньково».