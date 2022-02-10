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    10 февраля 2022, 20:14

    Мужчина убил свою партнершу и лег спать в Новосибирске

    Дарья Морозова

    Мужчина задушил свою партнершу и лег спать рядом с ее трупом в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУВД.

    Происшествие случилось в общежитии, где жил мужчина. Между ним и женщиной произошел конфликт, в результате которого он убил ее и просто лег спать.

    Тело женщины обнаружил ее родственник, которые на следующий день зашел в общежитие. Вместе с убийцей она сказали полицейским, чтобы якобы он умерла сама. Обман быстро раскрыли.

    На преступника завели уголовное дело.