Мужчина убил свою партнершу и лег спать в Новосибирске

Мужчина задушил свою партнершу и лег спать рядом с ее трупом в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУВД.

Происшествие случилось в общежитии, где жил мужчина. Между ним и женщиной произошел конфликт, в результате которого он убил ее и просто лег спать.

Тело женщины обнаружил ее родственник, которые на следующий день зашел в общежитие. Вместе с убийцей она сказали полицейским, чтобы якобы он умерла сама. Обман быстро раскрыли.

На преступника завели уголовное дело.