Мужчина толкнул пенсионерку, не соблюдающую дистанцию
В Северо-Восточном округе Москвы мужчина толкнул пенсионерку, которая не соблюдала дистанцию в магазине. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Поведением мужчины заинтересовалась полиция. Об этом сообщил «Царьград».
Мужчине показалось, что пожилая женщина слишком близко подошла к нему и нарушила социальную дистанцию, которая должна составлять полтора метра между людьми.
Мужчина толкнул женщину, она отлетела на полки с продуктами и упала на спину. Сверху ее присыпало падающими товарами.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по этому факту. Сообщается, что пенсионерка получила травмы.