Мужчина толкнул пенсионерку, не соблюдающую дистанцию

Мужчине показалось, что пожилая женщина слишком близко подошла к нему и нарушила социальную дистанцию, которая должна составлять полтора метра между людьми.

Мужчина толкнул женщину, она отлетела на полки с продуктами и упала на спину. Сверху ее присыпало падающими товарами.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по этому факту. Сообщается, что пенсионерка получила травмы.