Мужчина «телепортировался» из села под Брянском в Приэльбрусье

Анатолий из села Витовка Брянской области оказался в Приэльбрусье, примерно в двух тысячах километрах от дома. Как он туда добрался — мужчина не смог вспомнить. Об истории таинственного перемещения в стиле булгаковского героя Степы Лиходеева сообщил Telegram-канал Shot.

Работники турбазы в Приэльбрусье заметили Анатолия, бродившего по горной местности в легкой куртке и без экипировки — было очевидно, что он не альпинист. Мужчина не помнил, как попал на Эльбрус, и заявил, что очень хочет домой.

Знакомые Анатолия подтвердили, что он живет в селе Витовка в Брянской области. И очень удивились, что он оказался в Кабардино-Балкарии. По их словам, денег на такие далекие «путешествия» у Анатолия нет, живет он скромно. Хотя любит выпить.

Волонтеры подготовили транспортировку «путешественника» домой, но тот снова исчез — перед самым вылетом сбежал из гостиницы. Куда мужчина «телепортировался» в этот раз — неизвестно.