Мужчина спас шестилетнюю девочку из колодца в Дмитрове

В Дмитрове мужчина достал из воды шестилетнюю девочку, которая провалилась в открытый люк. Глубина колодца больше пяти метров. Ребенок провалился в него, когда играл рядом с водонапорной башней. Оказалось, герой работает водителем в пожарной части, а в тот день был выходной. За спасение ребенка мужчину представят к награде.

Яна даже не помнит, как смогла залезть на это здание. Сейчас пытается повторить, но ничего не получается. Но в тот день как-то вышло легко: играла с подружками, видимо, кто-то подсадил, и она оказалась наверху. Яна упала в колодец глубиной больше 5 метров. На дне оказалась вода и мусор, самой не выбраться. Подружка побежала за помощью.

Источник фото: телеканал «360»

Дом Сергея Владимировича находится через дорогу. Мужчина прибежал к люку с лестницей, подставил ее к стене, взобрался, а уже там помог выбраться девочке. Удивительно, но Яна сама еще доехала до дома на велосипеде и спокойно ждала там маму.

«Я посмотрела на лицо, ну, не так уж и страшно было на первый взгляд. Ну, глаз совсем, она ударилась головой. Грязная вся была, конечно. Я ее быстро в ванную и вызвала 112», — сказала Юлия Бозова, мама Яны.

Если бы она сознание потеряла, она, наверное, захлебнулась. Спаситель Яны — Сергей Жбанов работает в пожарной части. В тот день у мужчины был выходной.

«Я дома находился, занимался домашними делами, прибегает внучка. Говорит: дедушка, там девочка в колодец упала. Естественно, все бросил, побежал», — сказал Сергей Жбанов.

Сергей себя, конечно, никаким героем не считает. Говорит, девчонка оказалась не из робких.

«Плакала очень сильно. Пока на руки не взял ее, не успокоилась. Потом даже улыбаться пыталась», — сказал Сергей Жбанов.

Источник фото: телеканал «360»

После того, как Сергей убедился, что с девочкой все хорошо, вернулся домой и продолжил домашние дела. Мужчина скромный. Про свои заслуги решил умолчать. Бывший вдвшник занимается спортом и имеет награду за тушение лесных пожаров. За спасение девочки начальство тоже решило поощрить. А с Яной они видятся почти каждый день, так как живут на соседних улицах.

«Сейчас уезжал, она стояла, с мамой стояла на дороге. Поздоровались», — сказал Сергей Жбанов.

Источник фото: телеканал «360»

Яне все-таки пришлось неделю провести в больнице. У нее был сильный ушиб головы. Но теперь остался только синяк под глазом. Ну, а люк, в который она упала, уже залили бетоном.