Мужчина снял на камеру странное поведение соседки в подъезде и выложил в TikTok

Мужчина завел в TikTok страницу и выкладывает туда видео со своей странной соседкой по лестничной клетке. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Он установил камеру в глазок своей двери и теперь видит, что делает пенсионерка в подъезде. Ее поведение и раньше вызывало подозрение у соседей, но теперь они окончательно убедились, что женщина странная.

Например, она постоянно поливает водой лестницу и двери соседей, это выглядит, как какой-то магический обряд. Иногда она пинает соседскую дверь ногой, а иногда просто открывает дверь в свою квартиру и стоит внутри нее, высунув ногу в подъезд.

С недавних пор внимание пенсионерки привлекла и квартира тиктокера. Она проводит перед дверью какие-то непонятные манипуляции.