Общество 30 ноября 2022, 15:16 Мужчина сменил фамилию, чтобы скрыться от судебных приставов в Бурятии

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В Бурятии местный житель решился на смену фамилии, чтобы не выплачивать накопившиеся долги. Об этом сообщил сайт kp.ru.

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По данным издания, у мужчины накопилось долгов на полтора миллиона рублей. Судебные приставы возбудили на него более 10 исполнительных листов. Чтобы скрыться от них, мужчина отправился в ЗАГС и сменил фамилию. Однако это не помогло. Спустя какое-то время сотрудники ФССП выяснили, что произошло, и наложили арест на машину должника. В результате мужчина погасил всю задолженность.