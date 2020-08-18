Мужчина сбил автоинспектора и врезался в патрульную машину в Удмуртии. Его ждет суд

По данным издания, в начале июня этого года два инспектора ДПС подошли к нетрезвому мужчине, который находился в своем авто. Полицейские попросили у него документы, однако он попытался скрыться и врезался в патрульное авто. Правоохранители остановили машину, но лихач не сдался.

Когда к нему подошел автоинспектор и открыл дверь, то водитель начал двигаться задним ходом и протащил несколько метров полицейского, которого зажало дверью. Страж правопорядка упал на асфальт и получил травмы, а нарушитель скрылся. Следующие 10 лет он может провести за решеткой.