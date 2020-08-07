Мужчина с плакатом поддержал потерпевшую сторону в ДТП с Ефремовым

Перед зданием суда встал мужчина с плакатом.

«На данных заседаниях мы видим, что есть группа поддержки обвиняемого, а вот у защиты мы не наблюдаем. Я считаю, что это несправедливо. И у Добровинского, и у потерпевших должна быть некая общественная поддержка, которую я и оказываю», — рассказал он.

На плакат нанесена надпись «Преступлению — наказание». На нем же расположены фотографии погибшего в аварии курьера Сергея Захарова, а также Михаила Ефремова. Мужчина взял снимки с места происшествия.

Кроме того, он также считает, что пристальное внимание к актеру приковано не только из-за ДТП. Оно сложилось по совокупности факторов, включая профессиональную деятельность, срывы спектаклей и дебош в аэропортах и самолетах.

7 августа в Пресненском суде Москвы начался третий день заседаний по делу Ефремова. Суд над актером стартовал 5 августа. Во время первого заседания артист отказался признать свою вину, поскольку якобы не помнит событий вечера 8 июня. На следующий день он не узнал себя на видео сразу после аварии.