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    07 августа 2020, 14:43

    Мужчина с плакатом поддержал потерпевшую сторону в ДТП с Ефремовым

    Алена Макаренко

    У здания суда в Москве, где проходят заседания по делу смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова, собралась не только его группа поддержки. Туда же пришли люди, выступающие на стороне потерпевших в этом деле. Об этом сообщил Life.

    Перед зданием суда встал мужчина с плакатом.

    «На данных заседаниях мы видим, что есть группа поддержки обвиняемого, а вот у защиты мы не наблюдаем. Я считаю, что это несправедливо. И у Добровинского, и у потерпевших должна быть некая общественная поддержка, которую я и оказываю», — рассказал он.

    На плакат нанесена надпись «Преступлению — наказание». На нем же расположены фотографии погибшего в аварии курьера Сергея Захарова, а также Михаила Ефремова. Мужчина взял снимки с места происшествия.

    Кроме того, он также считает, что пристальное внимание к актеру приковано не только из-за ДТП. Оно сложилось по совокупности факторов, включая профессиональную деятельность, срывы спектаклей и дебош в аэропортах и самолетах.

    7 августа в Пресненском суде Москвы начался третий день заседаний по делу Ефремова. Суд над актером стартовал 5 августа. Во время первого заседания артист отказался признать свою вину, поскольку якобы не помнит событий вечера 8 июня. На следующий день он не узнал себя на видео сразу после аварии.

    Новости SMI.FM