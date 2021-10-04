Мужчина с молотком угрожал детям в Екатеринбурге ради своего ребенка

На детской площадке в Екатеринбурге мужчина угрожал детям молотком. Его действия попали на видео. В УМВД сообщили, что полицейские проверят это сообщение.

«Информация зарегистрирована в отделе полиции № 8. По данному факту проводится проверка», — передало РИА «Новости» слова представителя местной полиции.

На опубликованном во «ВКонтакте» видео мужчина, вооруженный молотком, пытается защитить своего ребенка от сверстников. Он ругается на мальчика матом, угрожая расправой с помощью молотка, если с его сыном что-нибудь случится.

Тем не менее неизвестно, что произошло между детьми и почему мужчина решил таким агрессивным способом разобраться с ребенком на детской площадке. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.